Café-concert : Trio Tentacion La Bellevilloise Paris samedi 2 août 2025.

Pedro Garcia Fernandez, auteur compositeur Cubain, a formé avec son frère Julio, et le musicien David Garrido le trio « Tentacion » à Varadero, Cuba.

Tous les trois sont des musiciens avec un long parcours à Cuba.

Toujours fidèles aux rythmes de la musique traditionnelle Cubaine, ils ont dans leur répertoire les chansons les plus connues, ainsi que leurs propres compositions.

Tentacion vous propose une nouvelle façon professionnelle et charismatique de faire de la musique et aussi la fête. Ses musiciens vous embarqueront dans un magique voyage musical et vous transmettront tout leur plaisir et leur joie au rythme de : Son Cubain, Cha Cha cha, Boléro Cumbia et pourquoi pas, la Salsa

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Trio Tentacion en concert à La Bellevilloise samedi 2 août 2025.

Le samedi 02 août 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo