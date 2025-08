Jazz Brunch : Levi Harvey, Gabriel Sauzay et Benjamin Sanz La Bellevilloise Paris

Jazz Brunch : Levi Harvey, Gabriel Sauzay et Benjamin Sanz La Bellevilloise Paris dimanche 3 août 2025.

Le trio va servir au public de la Bellevilloise des interprétations audacieuses ou intimistes de grands standards de jazz, ancrées dans le swing et la sensibilité.

Parmi l’un des meilleurs de sa génération, le jeune pianiste Anglais Levi Harvey a brillamment réussi le concours d’admission très sélectif au Conservatoire national supérieur de musique CNSM de Paris et est aujourd’hui très actif au sein de nombreux groupes à Paris et ailleurs.

Gabriel Sauzay étudie au conservatoire de Caen avant d’entrer au CNSM de Paris. Contrebassiste talentueux, il est le fils du saxophoniste David Sauzay. Il se distingue par son jeu précis et expressif, naviguant avec aisance entre le jazz traditionnel et les influences contemporaines. Aux côtés de nombreux musiciens de renom, il s’impose progressivement comme une figure montante de la scène jazz française.

Le batteur et compositeur Benjamin Sanz a travaillé avec des maîtres de musique avant de fonder son propre groupe, le quintet Directions. Il a servi ou est à l’origine de nombreux projets influencés par les courants de la musique noire américaine et africaine et a joué internationalement avec de grands noms tels David Murray, Archie Shepp, Abdoulaye Traoré, Joëlle Léandre et Bobby Few.

La réservation est vivement conseillée.

Le dimanche 03 août 2025

de 14h00 à 16h00

payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Tarif : 32 EUR Tout public.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

