La Shattarena – Tropical vibes Party à La Bellevilloise La Bellevilloise Paris 21 juin 2025

Rendez-vous à La Bellevilloise de 23h jusqu’à 6h avec 2 salles et 2 ambiances pour se plonger dans les sonorités URBAN TROPICAL VIBES avec du shatta, dancehall, bouyon, kompa et afro vibes dans la salle 1 aux musiques latino, reggaeton, afrobeats, brazil et baile funk ou amapiano dans la salle 2 !

CLUB & FORUM ~ 2 ESPACES ~ 2 AMBIANCES

– SALLE 1

SHATTA / DANCEHALL / BOUYON / KONPA / AFRO / CARIBBEAN

LE MOS COLLECTIF

– SALLE 2

REGGAETON / BAILE FUNK / LATINO / AMAPIANO / AFROBEATS

GHOST NEBULA

DJ CUCURUCHO

GROOVALIZACION DJs

Le vendredi 20 juin 2025

de 23h00 à 06h00

gratuit sous condition

De 10 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

La Bellevilloise 19-21 Rue Boyer 75020 Paris

Vendredi 20 juin, fuego tropical all night long avec LA SHATTARENA ! Soirée muy caliente ambiance Tropical Sound-System pour un voyage torride vers les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube !