Café-concert : Duo Vertygo La Bellevilloise Paris 27 juin 2025

Le Duo Vertygo, composé de Magali Bardou à la clarinette et Stéphane Pacyna à la guitare, revisitera quelques morceaux traditionnels des musiques balkaniques et klezmer avec une pointe de swing de l’Est et de funk acoustique

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Le vendredi 27 juin 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

