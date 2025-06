Jazz Brunch : Katia Schiavone La Bellevilloise Paris 29 juin 2025

Italienne d’origine, Katia Schiavone est une guitariste de jazz formée à Naples, ville où elle a grandi, mais surtout durant les nombreux voyages et villes où elle a vécu, notamment Londres et Paris, où elle habite actuellement. Active sur la scène française, anglaise et italienne avec plusieurs projets, elle sera accompagnée par Luca Fattorini à la contrebasse et Martin Cazals à la batterie.

Pour ce jazz brunch, les musiciens vous proposeront un tribute aux trio des grands guitaristes comme Barney Kessel, Jim Hall, Wes Montgomery, ainsi que des arrangements originaux de standards soigneusement sélectionnés et des chansons françaises et italiennes.

–

La réservation est vivement conseillée.

Le dimanche 29 juin 2025

de 11h30 à 13h30

payant Tarif (-11 ans) : 13 EUR

Tarif : 32 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-29T14:30:00+02:00

2025-06-29T12:30:00+02:00_2025-06-29T14:30:00+02:00

fin : 2025-06-29T16:30:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Katia Schiavone Trio en concert dimanche 29 juin 2025 à l’occasion du Jazz Brunch de La Bellevilloise.