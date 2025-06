Café-concert : Patricio Bonfiglio et Rudi Flores La Bellevilloise Paris 10 juillet 2025

Rudi Flores est né à Corrientes, au Nord de l’Argentine, à la frontière avec le Paraguay, sur les rives du fleuve Paraná qu’il ne cessera de louer dans ses compositions. Fils du grand compositeur et bandonéoniste Avelino Flores, Rudi Flores est considéré comme une référence dans le monde de la guitare argentine. Il est connu et reconnu pour avoir, avec son frere aujourd’hui décédé Nini Flores, exporter à Buenos Aires et en Europe la tradition musicale familiale et litoral du Chamamé. Installés en France depuis 1991, les frères Flores y avaient très largement participé à la diffusion de la musique argentine et ont acquis une forte notoriété auprès des professionnels comme du public mélomane, pour leur jeu tout en subtilité, mêlant harmonieusement tradition, virtuosité, variations éblouissantes et compositions innovantes.Né en 1980, Patricio Bonfiglio est un musicien argentin reconnu, disciple de Mariano Etkin, lui-même héritier du grand Alberto Ginastera. Installé à Paris depuis 2020, il poursuit une carrière internationale marquée par une riche activité scénique et créative. Parmi ses projets récents, on compte plus de trente représentations dans la grande salle du Théâtre Marigny, ainsi que la direction musicale et la composition du spectacle Odisea Tango.

Patricio Bonfiglio

Figure incontournable du renouveau du tango contemporain, il a été membre de formations emblématiques telles que l’Orchestre Fernández Fierro et Astillero. En 2010, il fonde les ensembles Rascacielos puis Rascasuelos, avec lequel il s’est produit sur des scènes prestigieuses comme le Carnegie Hall (New York) et le Roskilde Festival (Danemark).

Artiste prolifique, Patricio Bonfiglio a enregistré de nombreux albums et tourné intensément à travers les Amériques, l’Europe et l’Asie. Sa carrière est également marquée par des collaborations remarquables, notamment sous la direction du compositeur Gustavo Santaolalla dans le cadre de projets à l’ART de l’université Harvard (États-Unis).

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Le jeudi 10 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public adultes.

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Rudi Flores & Patricio Bonfiglio en concert dans la Halle aux Oliviers le jeudi 10 juillet 2025 !