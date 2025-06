Café-concert : Gabriella Lima La Bellevilloise Paris 4 juillet 2025

Repousser les frontières et dépasser les limites culturelles, si l’on devait définir Gabriella Lima, cette devise serait la sienne. Autrice-compositrice-interprète, Gabriella, originaire du Brésil, est arrivée en France en 2014, directement de São Paulo, sa ville de cœur.

Avec son premier album Bálsamo, sorti en 2021, aux sonorités électriques et aux rythmiques dansantes, Gabriella nous fait voyager en apportant avec elle toute son énergie et sa richesse culturelle en créant une musique singulière qui nous donne envie de danser toute la nuit.

Gabriella prend le contrôle de sa musique, que ce soit dans ses textes, son style et sa mélodie extrêmement variée. Sa voix trouve des accents qui occupent nos pensées et même sans comprendre le Portugais, sa musique nous permet de rentrer dans son univers intime: celui de la recherche de l’amour absolu, de la reconstruction et libération de soi.

L’artiste arrive à la scène de la Bellevilloise en format solo pour présenter en version acoustique son univers Pop Solaire à travers les chansons de son premier album, quelques reprises des artistes qui l’inspirent ainsi que les nouveaux titres présents sur son nouvel album Sabor Solaire.

–

18h30 : ouverture des portes

20h : début du concert

La réservation est vivement conseillée.

2€ par personne s’ajoutent à l’addition si vous dînez pendant le concert.

Le vendredi 04 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-04T23:00:00+02:00

2025-07-04T21:00:00+02:00_2025-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2025-07-05T01:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Gabriella Lima en concert à La Bellevilloise vendredi 04 juillet 2025.