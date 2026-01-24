La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Conférence 30 ans d’un label d’Excellence Place Henri Mengin Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Conférence 30 ans d’un label d’Excellence

Place Henri Mengin Marché Central Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 11:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Jean-Luc Guillevic, artisan confiseur, retrace l’histoire de la Bergamote de Nancy, depuis Joseph Gilliers, chef d’office, distillateur de Stanislas Leszczynski et auteur du recueil Le Cannaméliste français, jusqu’à l’obtention du label IGP, en passant par son développement et son essor.

Cette conférence sera suivie par une coulée de Bergamote de Nancy.Tout public

Place Henri Mengin Marché Central Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Jean-Luc Guillevic, artisan confectioner, traces the history of Bergamote de Nancy, from Joseph Gilliers, chef d?office, Stanislas Leszczynski?s distiller and author of Le Cannaméliste français, through its development and growth, to the IGP label.

The lecture will be followed by a pouring of Bergamote de Nancy.

