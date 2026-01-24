La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Dans la famille des agrumes, je demande la bergamote ! Hall du Livre Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Dans la famille des agrumes, je demande la bergamote !

Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-06 18:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

SES ORIGINES DE LA CALABRE À LA LORRAINE

Conférence de Franck Curk et François Luro de l’inrae.

Partez à la découverte des secrets des agrumes, de l’histoire fascinante de leurs origines à la richesse de leurs saveurs, et découvrez comment la recherche contribue à préserver et renouveler ce patrimoine fruitier unique.

Inscription obligatoire.Tout public

0 .

Hall du Livre 53-55 rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ITS ORIGINS FROM CALABRIA TO LORRAINE

Conference by Franck Curk and François Luro from inrae.

Discover the secrets of citrus, from the fascinating story of its origins to the richness of its flavors, and find out how research is helping to preserve and renew this unique fruit heritage.

Registration required.

L’événement La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Dans la famille des agrumes, je demande la bergamote ! Nancy a été mis à jour le 2026-01-24 par DESTINATION NANCY