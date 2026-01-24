La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Le temps des Agrumes Coulées de Bergamote Place Henri Mengin Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Le temps des Agrumes Coulées de Bergamote

Place Henri Mengin Marché Central Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-04 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-04

Venez plonger dans un univers coloré et parfumé autour des agrumes comme les bergamotes de Calabre, les clémentines de Corse, les citrons de Menton et bien d’autres agrumes avec l’INRAE de Corse et l’ODG de la Bergamote de Nancy… Dégustations, stands de produits artisanaux, expositions et conférences vous attendent.

Découvrez des producteurs passionnés et dégustez la fameuse bergamote de Nancy, préparée devant vous lors de coulées exceptionnelles, moments uniques où la magie de la confiserie s’opère sous vos yeux.

Assistez à une démonstration unique qui perpétue la tradition gourmande !

Inauguration le mercredi 4 février à 11h, avec la participation du Consulat d’Italie et de l’Ambassade d’Italie

Avec Interfel, l’INRAE de Corse et l’ODG Bergamote de Nancy.Tout public

Place Henri Mengin Marché Central Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Come and immerse yourself in a colorful and fragrant world of citrus fruits such as bergamots from Calabria, clementines from Corsica, lemons from Menton and many others, with the INRAE of Corsica and the ODG de la Bergamote de Nancy? Tastings, craft stands, exhibitions and conferences await you.

Discover passionate producers and taste the famous bergamot de Nancy, prepared in front of you during exceptional pours, unique moments when the magic of confectionery takes place before your very eyes.

Attend a unique demonstration that perpetuates the gourmet tradition!

Opening on Wednesday February 4 at 11am, with the participation of the Italian Consulate and the Italian Embassy

With Interfel, INRAE de Corse and ODG Bergamote de Nancy.

