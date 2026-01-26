La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Les agrumes à table un dîner insolite Centre des Congrès Prouvé Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Les agrumes à table un dîner insolite

Un repas d’exception autour des agrumes sera proposé, invitant à un véritable voyage des saveurs. De l’entrée au dessert, en passant par le plat, les agrumes seront à l’honneur, subtilement travaillés pour révéler leur fraîcheur, leur acidité et leurs notes parfumées.

Une expérience gourmande et raffinée, où chaque assiette mettra en lumière la richesse et la diversité de ces fruits ensoleillés.

Réservation obligatoire en ligne.Tout public

Centre des Congrès Prouvé 1 place de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 03833080

English :

An exceptional meal based around citrus fruits will be offered, inviting you on a veritable voyage of flavors. From starters to main courses and desserts, citrus fruits will take center stage, subtly crafted to reveal their freshness, acidity and fragrant notes.

A refined gourmet experience, where each plate highlights the richness and diversity of these sun-drenched fruits.

Reservations required online.

