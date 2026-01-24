La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Visites et ateliers Fleurs d’oranger Week-end Événement Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Visites et ateliers Fleurs d’oranger Week-end Événement

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 13:30:00

fin : 2026-03-29 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Les agrumes fleurissent dans l’orangerie du jardin botanique au printemps.

C’est le moment de découvrir leurs floraisons et surtout leur parfum.

Différents ateliers seront proposés découverte culinaire proposée par les élèves en boulangerie du lycée Stanislas, comment une fleur devient fruit, le secret des parfums d’agrumes, jeu sensoriel, visite guidée sur la floraison des agrumes.Tout public

0 .

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Citrus trees blossom in the botanical garden?s orangery in spring.

This is the time to discover their blooms and, above all, their fragrance.

Various workshops will be on offer: culinary discoveries by Lycée Stanislas bakery students, how a flower becomes a fruit, the secret of citrus fragrances, a sensory game, and a guided tour of citrus blossoms.

L’événement La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Visites et ateliers Fleurs d’oranger Week-end Événement Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-01-24 par DESTINATION NANCY