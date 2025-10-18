LA BERGERE DES ETOILES – ESPACE REPUBLIC CORNER Poitiers

LA BERGERE DES ETOILES Début : 2025-10-18 à 11:00. Tarif : – euros.

L’Espace Republic Corner et l’association Ciels sonores vous présentent un conte musical des montagnes précédé d’une médiation artistique parent/enfant.La médiation artistique parent/enfant sera sous forme d’atelier d’éveil musical composé de découvertes instrumentales, de chant et de gestes dansés.Le conte musical d’une durée de 20 mn : à la faveur de sa première montée dans les hauts pâturages, les estives, un petit mouton connaît des aventures qui vont le faire grandir.Il découvrira la peur et le courage ainsi que la légende de la Bergère des Étoiles. En puisant dans ses moments partagés avec les bergères des Alpes, Eva Schmit a imaginé avec Nicolas Brasart ce conte musical, léger et joyeux. A l’aide d’accessoires simples et mobiles, l’histoire se découvre avec peu de paroles, quelques paysages sonores, des effets lumineux et cinq chansons.Eva Schmit : récit, percussions, sanza, marionnettes, sons et chantsNicolas Brasart : récit, guitare, marionnettes, sons et chantsDe 0 à 8 ans

ESPACE REPUBLIC CORNER 6, RUE DES BONNETIERS 86000 Poitiers 86