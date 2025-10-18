La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille Saint-Geniès
La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille Saint-Geniès samedi 18 octobre 2025.
La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille
La Mérelie Saint-Geniès Dordogne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
Spectacle et ateliers de cirque. Activités pour toute la famille.
Restauration sur place
Spectacle et ateliers de cirque. Activités pour toute la famille.
Restauration sur place .
La Mérelie Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 59 59 18 compagnie.nilun.nilautre@gmail.com
English : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille
Circus show and workshops. Activities for the whole family.
Catering on site
German : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille
Zirkusaufführungen und -workshops. Aktivitäten für die ganze Familie.
Verpflegung vor Ort
Italiano :
Spettacolo di circo e laboratori. Attività per tutta la famiglia.
Ristorazione in loco
Espanol : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille
Espectáculo de circo y talleres. Actividades para toda la familia.
Restauración in situ
L’événement La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille Saint-Geniès a été mis à jour le 2025-10-10 par OT du pays de Fénelon