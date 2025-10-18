La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille Saint-Geniès

La Mérelie Saint-Geniès Dordogne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Spectacle et ateliers de cirque. Activités pour toute la famille.

Restauration sur place

La Mérelie Saint-Geniès 24590 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 59 59 18 compagnie.nilun.nilautre@gmail.com

English : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille

Circus show and workshops. Activities for the whole family.

Catering on site

German : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille

Zirkusaufführungen und -workshops. Aktivitäten für die ganze Familie.

Verpflegung vor Ort

Italiano :

Spettacolo di circo e laboratori. Attività per tutta la famiglia.

Ristorazione in loco

Espanol : La Besse en cirque spectacle, ateliers et activités pour toute la famille

Espectáculo de circo y talleres. Actividades para toda la familia.

Restauración in situ

