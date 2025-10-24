La bête du gévaudan Rue Du Chanoine Moisan Fuveau

La bête du gévaudan

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 18h15. Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 18:15:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Conférence passionnante sur la mystérieuse Bête du Gévaudan par Michel Salducci. Entre faits historiques et légendes, découvrez l’histoire des attaques qui ont marqué le Gévaudan et explorez les différentes hypothèses autour de cette énigme fascinante.

Près de 260 ans après les faits, le mystère de la Bête du Gévaudan continue de fasciner historiens et curieux. Entre le 30 juin 1764 et le 19 juin 1767, plus d’une centaine d’attaques, souvent mortelles, sont rapportées dans le nord de l’ancien comté du Gévaudan, correspondant aujourd’hui principalement au département de la Lozère.



Terrible drame historique ou légende amplifiée par le temps ? Était-ce un animal sauvage, plusieurs prédateurs, ou une créature devenue mythique dans l’imaginaire collectif ?



Lors de cette conférence, Michel Salducci, passionné par cette énigme, reviendra sur les faits, les témoignages de l’époque et les différentes hypothèses avancées au fil des siècles. Une rencontre captivante pour mieux comprendre l’un des plus grands mystères de l’histoire française. .

Rue Du Chanoine Moisan Maison pour Tous Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A fascinating conference on the mysterious Beast of Gévaudan by Michel Salducci. Blending historical facts and legends, discover the story of the attacks that marked the Gévaudan region and explore the different hypotheses surrounding this captivating mystery.

L’événement La bête du gévaudan Fuveau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Fuveau