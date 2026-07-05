La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès
dimanche 5 juillet 2026 · Rouffignac-de-Sigoulès
Informations pratiques
Rouffignac-de-Sigoulès
La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives
Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:50:00
fin : 2026-07-05 23:20:00
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26
La Bête du Périgord, c’est une nuit dans les bois où quelque chose rôde… une expérience immersive et frissonnante qui vous plongera au cœur d’une légende que les anciens n’osent raconter qu’à voix basse.
Environ 1 h 30 de balade immersive
Groupes limités à 25 participants par soirée
Chaussures de marche obligatoires
Une expérience scénarisée unique, mêlant énigmes, histoire et mystère
Sur réservation uniquement .
Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives
L’événement La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès a été mis à jour le 2026-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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