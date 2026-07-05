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La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès

dimanche 5 juillet 2026 · Rouffignac-de-Sigoulès

La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès

Informations pratiques

Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
21:50:00
Adresse
Parking du cimetière
Ville
24240 Rouffignac-de-Sigoulès
Département
Dordogne
Tarif
10 10 10

Rouffignac-de-Sigoulès

La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives

Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 21:50:00
fin : 2026-07-05 23:20:00

Date(s) :
2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26

La Bête du Périgord, c’est une nuit dans les bois où quelque chose rôde… une expérience immersive et frissonnante qui vous plongera au cœur d’une légende que les anciens n’osent raconter qu’à voix basse.​​​​​​​​​​​​​​​​

Environ 1 h 30 de balade immersive
Groupes limités à 25 participants par soirée
Chaussures de marche obligatoires
Une expérience scénarisée unique, mêlant énigmes, histoire et mystère
Sur réservation uniquement   .

Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives

L’événement La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès a été mis à jour le 2026-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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