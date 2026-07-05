Informations pratiques

Rouffignac-de-Sigoulès

La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives

Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 21:50:00

fin : 2026-07-05 23:20:00

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26

La Bête du Périgord, c’est une nuit dans les bois où quelque chose rôde… une expérience immersive et frissonnante qui vous plongera au cœur d’une légende que les anciens n’osent raconter qu’à voix basse.​​​​​​​​​​​​​​​​

Environ 1 h 30 de balade immersive

Groupes limités à 25 participants par soirée

Chaussures de marche obligatoires

Une expérience scénarisée unique, mêlant énigmes, histoire et mystère

Sur réservation uniquement .

Parking du cimetière Rouffignac-de-Sigoulès 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives

L’événement La bête du Périgord Expérience nocturnes immersives Rouffignac-de-Sigoulès a été mis à jour le 2026-06-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides