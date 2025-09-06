La Bête lumineuse Rendez-vous Cinéma #32 Temple Saillans

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Début : 2025-09-06 16:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

La Bête lumineuse, propose 2 séances de cinéma au Temple de Saillans. A 16h séance familiale « Princess Bride de Rob Reiner. A 18h concert solo d’Armelle Dumoulin voix et guitare électrique. A 20h séance adulte « le vrai du faux »d’Armel Hostiou.

Temple 11 Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

La Bête lumineuse offers 2 film screenings at the Temple de Saillans. At 4pm, family screening of Rob Reiner’s Princess Bride. At 6pm, a solo concert by Armelle Dumoulin: voice and electric guitar. At 8pm, adult screening of « Le vrai du faux » by Armel Hostiou.

German :

La Bête lumineuse, bietet 2 Filmvorführungen im Tempel von Saillans an. Um 16 Uhr Familienvorstellung « Princess Bride » von Rob Reiner. Um 18 Uhr Solokonzert von Armelle Dumoulin: Stimme und elektrische Gitarre. Um 20 Uhr Erwachsenenvorstellung « Le vrai du faux » von Armel Hostiou.

Italiano :

La Bête lumineuse propone 2 proiezioni cinematografiche al Temple de Saillans. Alle 16.00, proiezione per famiglie del film La principessa sposa di Rob Reiner. Alle 18, concerto solista di Armelle Dumoulin: voce e chitarra elettrica. Alle 20:00, proiezione per adulti di « Le vrai du faux » di Armel Hostiou.

Espanol :

La Bête lumineuse ofrece 2 proyecciones de cine en el Temple de Saillans. A las 16.00 h, proyección familiar de La princesa prometida, de Rob Reiner. A las 18:00 h, concierto en solitario de Armelle Dumoulin: voz y guitarra eléctrica. 20.00 h: proyección para adultos de « Le vrai du faux », de Armel Hostiou.

