La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Temple Saillans samedi 28 février 2026.
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28
Food Coop séance de cinéma ados/adultes. Un film de Tom Booth (2016, 1h37)
Séance gratuite, en partenariat avec Tënk, La Nef, Enercoop, Windcoop et d’autres coopérative
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com
English :
Food Coop: teen/adult film screening. A film by Tom Booth (2016, 1h37)
Free screening, in partnership with Tënk, La Nef, Enercoop, Windcoop and other cooperatives
