La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Temple Saillans

La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Food Coop séance de cinéma ados/adultes. Un film de Tom Booth (2016, 1h37)

Séance gratuite, en partenariat avec Tënk, La Nef, Enercoop, Windcoop et d’autres coopérative

.

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

Food Coop: teen/adult film screening. A film by Tom Booth (2016, 1h37)

Free screening, in partnership with Tënk, La Nef, Enercoop, Windcoop and other cooperatives

