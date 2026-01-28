La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Temple Saillans
La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Temple Saillans samedi 28 février 2026.
La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
– 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Pat et Mat séance de cinéma tout public (à partir de 3 ans)
Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com
English :
Pat et Mat: cinema for all ages (3 and up)
L’événement La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Saillans a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme