La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34 Temple Saillans

La Bête lumineuse Rendez-vous cinéma #34

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans Drôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

– 18 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:30:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Pat et Mat séance de cinéma tout public (à partir de 3 ans)

Temple 11 rue Faubourg du Temple Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 15 58 59 labetelumineuse26@gmail.com

English :

Pat et Mat: cinema for all ages (3 and up)

