La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

Mollégès

La Bête

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Pièce de théâtre La Bête .

Dans le cadre de la programmation Nous, Sorcière & Sauvage , la bibliothèque départementale nous propose la pièce de théâtre La Bête .

Pièce de théâtre tout public, à partir de 10 ans.

Durée 50 mn.



Sur inscription. .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr

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English :

The Beast play.

L’événement La Bête Mollégès a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence