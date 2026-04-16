La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès
La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès jeudi 16 avril 2026.
Mollégès
La Bête
Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Pièce de théâtre La Bête .
Dans le cadre de la programmation Nous, Sorcière & Sauvage , la bibliothèque départementale nous propose la pièce de théâtre La Bête .
Pièce de théâtre tout public, à partir de 10 ans.
Durée 50 mn.
Sur inscription. .
Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16 bibliotheque@molleges.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Beast play.
L’événement La Bête Mollégès a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence