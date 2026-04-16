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La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès

La Bête Bibliothèque municipale Espace Manson Mollégès jeudi 16 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque municipale Espace Manson

Adresse : 151 Route de Saint-Andiol

Ville : 13940 Mollégès

Département : Bouches-du-Rhône

Début : jeudi 16 avril 2026

Fin : jeudi 16 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mollégès

La Bête

Jeudi 16 avril 2026 à partir de 18h30. Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16

Date(s) :
2026-04-16

Pièce de théâtre La Bête .
Dans le cadre de la programmation Nous, Sorcière & Sauvage , la bibliothèque départementale nous propose la pièce de théâtre La Bête .
Pièce de théâtre tout public, à partir de 10 ans.
Durée 50 mn.

Sur inscription.   .

Bibliothèque municipale Espace Manson 151 Route de Saint-Andiol Mollégès 13940 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 61 10 16  bibliotheque@molleges.fr

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English :

The Beast play.

L’événement La Bête Mollégès a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence

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