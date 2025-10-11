La bête noire et petite reine Théâtre Michel portal Bayonne

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 24 – 24 – EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Raphaëlle Boitel signe un diptyque dédié aux portraits de deux circassiennes qui aborde les questions de confiance, de regard sur soi, de métamorphose, de féminité.

Dans La Bête Noire, solo performatif autour de la contorsion, elle évoque les luttes intérieures d’une femme au corps marqué, ses batailles quotidiennes livrées contre ses bêtes noires.

Avec Petite Reine, seul en scène de vélo acrobatique, elle présente l’histoire d’Édith, une jeune femme touchante et lumineuse qui nous raconte innocemment sa propre chute et explore avec poésie le thème de l’emprise amoureuse.

Cirque

dès 10 ans

Durée 1h10 avec entracte .

Théâtre Michel portal Place de la liberté Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 07 27

