La bête noire +Petite reine Châteauroux

Après La Chute des anges, Raphaëlle Boitel propose deux seuls en scène. À travers le corps s’expriment toutes les nuances de la puissance féminine, et celles de nos luttes intérieures, de nos rêves, de nos blessures…

La Bête noire fut le propre solo de Raphaëlle, qui faisait de la contorsion un symbole des torsions de l’âme et des souffrances que nous nous infligeons. Avec Vassiliki Rossillion, elle offre une seconde vie à cette histoire. Une femme qui n’est plus qu’un corps doit réapprendre à l’utiliser, son dos représentant l’image de la stabilité de vie.

Petite Reine invite la spécialiste du vélo acrobatique Fleuriane Cornet à incarner un texte sensible, reflet d’une relation sous emprise et d’une femme à la recherche d’elle-même. À l’aide de sa bicyclette, métaphore de l’homme, elle raconte comment une simple histoire d’amour l’a changée. Entre prouesses physiques et pointes d’humour, elle questionne sa place de femme et dénonce les contraintes invisibles qui pèsent sur elles. 7 .

English :

After La Chute des anges, Raphaëlle Boitel presents two one-woman shows. The body expresses all the nuances of feminine power, and those of our inner struggles, our dreams, our wounds?

German :

Nach La Chute des anges (Der Fall der Engel) bietet Raphaëlle Boitel zwei Soloszenen an. Der Körper drückt alle Nuancen der weiblichen Macht aus, aber auch die unserer inneren Kämpfe, unserer Träume und unserer Verletzungen

Italiano :

Dopo La Chute des anges, Raphaëlle Boitel presenta due spettacoli personali. Il corpo esprime tutte le sfumature del potere femminile, così come le nostre lotte interiori, i nostri sogni, le nostre ferite?

Espanol :

Después de La Chute des anges, Raphaëlle Boitel presenta dos espectáculos en solitario. El cuerpo expresa todos los matices del poder femenino, y los de nuestras luchas interiores, nuestros sueños, nuestras heridas…

