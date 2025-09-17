La Bête Noire & Petite Reine Théâtre du Pays de Morlaix Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix Finistère

Début : 2026-01-15 20:00:00

fin : 2026-01-15 21:20:00

2026-01-15

Compagnie L’Oublié(e) Raphaëlle Boitel

Cirque. Tout public, dès 10 ans.

Pour ce double programme, Raphaëlle Boitel signe les portraits de femmes de cirque imaginés à partir de leurs corps puissants et de leurs agrès. Dans La Bête Noire, Vassiliki Rossillion évoque les luttes intérieures d’une femme au corps marqué par son passé de contorsionniste. Dans le second acte, Petite Reine, Fleuriane Cornet, virtuose du vélo acrobatique, incarne avec humour une femme qui tourne à perdre haleine dans un millefeuille d’injonctions qui pèsent sur elle.

Dans une mise en scène cinématographique, Raphaëlle Boitel chorégraphie le cirque dans une atmosphère en clair-obscur aux éclairages magnifiquement travaillés, faisant apparaître ses sujets telle une scolopendre géante surgie du noir ou une dompteuse de bicycle, sculptant les corps et l’espace. Ses interprètes impeccables sont sauvages et beautés fragiles à la fois, alternant force, souplesse féline et élasticité reptilienne.

Après le vertige, le dos et le muscle, elle met en texte le désir de liberté face à l’emprise amoureuse, sur une chanson d’Edith Piaf. Le ton change, se veut décalé et loufoque, clownesque et un brin barré. Un récit d’une grande émotion qui fait rêver à la plus belle des échappées.

Tarifs 22€ / 20€ / 12€ / 6€ .

Théâtre du Pays de Morlaix 27 Rue de Brest Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 22 77

