LA BETE NOIRE + PETITE REINE Nérac lundi 13 octobre 2025.

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-13

fin : 2025-10-14

2025-10-13 2025-10-14

1 LA BÊTE NOIRE Dans cette performance chorégraphique, une femme esquisse les batailles livrées contre ses bêtes noires . Au sol ou sur un agrès, telles une colonne et ses 24 vertèbres, elle est un fil qui se tord, prêt à rompre à tout moment. Son corps et sa vie se dessinent dans leur complexité sauvage, leur beauté fragile, sans jamais plier. Ils laissent entrevoir les souffrances, les pressions et les sacrifices traversés.

2 PETITE REINE Une jeune femme, pleine de rêves et d’illusions, qui tourne en rond sur un vélo acrobatique. Elle a tout fait pour être à la hauteur. Tout essayé. De courses folles en acrobaties, elle se démène pour répondre aux attentes impossibles à satisfaire. Ce seul en scène de vélo acrobatique explore avec poésie le thème de l’emprise l’emprise amoureuse.

PLACEMENT LIBRE .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

