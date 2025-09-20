La bibliophilie ou l’amour du livre Mulhouse

La bibliophilie ou l’amour du livre

19 Grand’rue Mulhouse Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

Livres rares, livres précieux, livres savamment illustrés … Les bibliothécaires ont sorti quelques-unes des plus belles pièces des réserves de la

bibliothèque pour le plaisir des yeux. Une plongée fascinante dans la matérialité du livre, pour petits et grands curieux ! 0 .

19 Grand’rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 67 17 contact-bibliotheques@mulhouse-alsace.fr

