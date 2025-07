La bibliothèque au bord du Lac Rue du Lac Beauvallon

La bibliothèque au bord du Lac

Rue du Lac Au bord du Lac Beauvallon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

Date(s) :

2025-07-09 2025-07-16 2025-08-20 2025-08-27

Venez lire et écouter des histoires !

Rue du Lac Au bord du Lac Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 45 62 bibliotheque-beauvallon@orange.fr

English :

Come and read and listen to stories!

German :

Lesen und hören Sie Geschichten!

Italiano :

Venite a leggere e ad ascoltare storie!

Espanol :

¡Ven a leer y escuchar cuentos!

L’événement La bibliothèque au bord du Lac Beauvallon a été mis à jour le 2025-06-27 par Valence Romans Tourisme