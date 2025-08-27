La bibliothèque au bord du Lac Rue du Lac Beauvallon

La bibliothèque au bord du Lac

Rue du Lac Au bord du Lac Beauvallon Drôme

Début : 2025-08-27 09:30:00

fin : 2025-08-27 11:30:00

2025-08-27

Venez lire et écouter des histoires !

Rue du Lac Au bord du Lac Beauvallon 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 45 62 bibliotheque-beauvallon@orange.fr

English :

Come and read and listen to stories!

German :

Lesen und hören Sie Geschichten!

Italiano :

Venite a leggere e ad ascoltare storie!

Espanol :

¡Ven a leer y escuchar cuentos!

