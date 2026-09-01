Informations pratiques

La Cluse-et-Mijoux

La bibliothèque au château

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Organisé par le Château de Joux et la Médiathèque de Pontarlier.

Poussez les portes de la « bibliothèque au château » comme si vous découvriez une nouvelle pièce secrète, et plongez dans l’histoire du livre à travers une frise chronologique, des jeux sur les chiffres romains, le vocabulaire oublié et la découverte de documents anciens. Familles à partir de 8 ans.

Entrée libre dans le cadre de votre visite au Château. .

Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37

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English : La bibliothèque au château

L’événement La bibliothèque au château La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS