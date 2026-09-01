La bibliothèque au château La Cluse-et-Mijoux
lundi 28 septembre 2026 · La Cluse-et-Mijoux
Informations pratiques
La Cluse-et-Mijoux
La bibliothèque au château
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Organisé par le Château de Joux et la Médiathèque de Pontarlier.
Poussez les portes de la « bibliothèque au château » comme si vous découvriez une nouvelle pièce secrète, et plongez dans l’histoire du livre à travers une frise chronologique, des jeux sur les chiffres romains, le vocabulaire oublié et la découverte de documents anciens. Familles à partir de 8 ans.
Entrée libre dans le cadre de votre visite au Château. .
Château de Joux La Cluse-et-Mijoux 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La bibliothèque au château
L’événement La bibliothèque au château La Cluse-et-Mijoux a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
À voir aussi à La Cluse-et-Mijoux (Doubs)
- À la découverte du patrimoine au Château de Joux, Château de Joux, La Cluse-et-Mijoux 19 septembre 2026
- Château de Joux – JEP La Cluse-et-Mijoux 19 septembre 2026
- L’Opéra Rock Fabrice Guy La Cluse-et-Mijoux 19 septembre 2026
- Rencontre avec … la poix du Haut-Doubs… La Cluse-et-Mijoux 25 septembre 2026
- Visite guidée thématique Dans les pas de Toussaint Louverture La Cluse-et-Mijoux 4 octobre 2026