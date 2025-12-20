La bibliothèque au village retraite Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud

La bibliothèque au village retraite

Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Village Retraite Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-12

fin : 2026-01-12

Date(s) :

2026-01-12

Chaque mois les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.

Public adulte .

Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Village Retraite Saint-Aubin-le-Cloud 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 95 35 08

