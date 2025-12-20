La bibliothèque au village retraite Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud
Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Village Retraite Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
Début : 2026-01-12
fin : 2026-01-12
2026-01-12
Chaque mois les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.
Public adulte .
