La bibliothèque au village retraite rue Edouard Pied Saint-Aubin-le-Cloud lundi 9 mars 2026.
rue Edouard Pied Village retraite de Saint-Aubin le Cloud Saint-Aubin-le-Cloud Deux-Sèvres
2026-03-09
2026-03-09
2026-03-09
Chaque mois les bibliothécaires partagent leur sélection de livres et proposent des lectures autour d’un café.
Public adulte .
