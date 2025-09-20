La bibliothèque du Panier à la Maison Diamantée Maison Diamantée Marseille

entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La bibliothèque du Panier à la Maison Diamantée

> Maison Diamantée, place Bargemon

Venez découvrir comment les collections de romans, BD, album jeunesse et DVD s’insèrent dans un espace patrimonial unique à Marseille et apprenez en plus sur l’un des plus vieux édifices de la ville.

Maison Diamantée 3 Rue de la prison, 13002 Marseille, France Marseille 13002 2nd Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Cette maison du XVIe siècle est bâtie sur le terrain des anciens jardins du palais de Provence. La façade, qui comprend un rez-de-chaussée et trois étages, est entièrement revêtue de bossages taillés en pointes de diamant. L’escalier s’appuie en son milieu sur une série de colonnes doriques superposées ; il possède une rampe à balustres et des plafonds ornés de stucs variés.

