La bibliothèque fait son marché : À emporter ou sur place et c’est gratuit ! place de l’Hôtel de Ville 02380 Coucy le Château Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique

À emporter ou sur place et c’est gratuit ! Dimanche 5 octobre, 10h00 place de l’Hôtel de Ville 02380 Coucy le Château Auffrique Aisne

Début : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00

Fin : 2025-10-05T10:00 – 2025-10-05T12:00

Courses au marché paysan de Coucy le Château : la bibliothèque vous propose des d’activités pleines de surprises!

Déambulation, rencontre avec les bibliothécaires sorties de leur cageot, des histoires palpitantes, des jeux sans oublier un achalandage livresque.

place de l'Hôtel de Ville 02380 Coucy le Château Auffrique Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France 06 11 52 45 80 https://www.facebook.com/profile.php?id=100077275389070&sk=photos Bibliothèque municipale. Accès gratuit

Bibliothèque de Coucy le Château