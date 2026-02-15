La bibliothèque fête les 30 ans de Pokémon Landivisiau

La bibliothèque fête les 30 ans de Pokémon

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-27

À l’occasion de cet anniversaire légendaire, la bibliothèque se transforme en véritable terrain d’aventure Pokémon pendant deux jours d’animations gratuites ouvertes à toutes et tous.

Que tu sois Dresseur débutant ou Maître confirmé, viens attraper des Pokémon, relever des défis et partager ta passion ! Alors…Prêt à tous les attraper ?

vendredi 27 février 14h-19h Puzzle et Coloriages participatifs, Chasse aux Pokémon dans la bibliothèque (Libre).

15h-18h Echanges de cartes Pokémon et initiation au jeu de cartes Pokémon (sur inscription).

samedi 28 février 9h à 17h Coloriage, Puzzle participatif et chasse aux Pokémon (Libre).

17h quiz Pokémon via l’application Kahoot (smartphone ou tablette recommandés) à partir de 8 ans (sur inscription).

Modalités Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour le quiz.

Public tout public.

Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr et 02.98.68.39.37 .

Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37

