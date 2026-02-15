La bibliothèque fête les 30 ans de Pokémon Landivisiau
La bibliothèque fête les 30 ans de Pokémon Landivisiau vendredi 27 février 2026.
La bibliothèque fête les 30 ans de Pokémon
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau Finistère


Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-28

2026-02-27
À l’occasion de cet anniversaire légendaire, la bibliothèque se transforme en véritable terrain d’aventure Pokémon pendant deux jours d’animations gratuites ouvertes à toutes et tous.
Que tu sois Dresseur débutant ou Maître confirmé, viens attraper des Pokémon, relever des défis et partager ta passion ! Alors…Prêt à tous les attraper ?
vendredi 27 février 14h-19h Puzzle et Coloriages participatifs, Chasse aux Pokémon dans la bibliothèque (Libre).
15h-18h Echanges de cartes Pokémon et initiation au jeu de cartes Pokémon (sur inscription).
samedi 28 février 9h à 17h Coloriage, Puzzle participatif et chasse aux Pokémon (Libre).
17h quiz Pokémon via l’application Kahoot (smartphone ou tablette recommandés) à partir de 8 ans (sur inscription).
Modalités Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte pour le quiz.
Public tout public.
Renseignements et inscriptions bm@landivisiau.fr et 02.98.68.39.37 .
Bibliothèque Xavier Grall Landivisiau 29400 Finistère Bretagne +33 2 98 68 39 37
