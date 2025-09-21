La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes

La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes dimanche 21 septembre 2025.

Le Bourg Épargnes Charente-Maritime

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de vous convier à participer aux 42ème Journées Européennes du Patrimoine.

Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 80 43 45

English :

The library volunteers are delighted to invite you to take part in the 42nd European Heritage Days.

German :

Die Freiwilligen der Bibliothek freuen sich, Sie zu den 42. Europäischen Tagen des Kulturerbes einladen zu können.

Italiano :

I volontari della biblioteca sono lieti di invitarvi a partecipare alle 42esime Giornate europee del patrimonio.

Espanol :

Los voluntarios de la biblioteca están encantados de invitarle a participar en la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

