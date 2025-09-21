La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes
La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes dimanche 21 septembre 2025.
La bibliothèque fête les journées du Patrimoine
Le Bourg Épargnes Charente-Maritime
Tarif :
Date :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21
Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de vous convier à participer aux 42ème Journées Européennes du Patrimoine.
Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 80 43 45
English :
The library volunteers are delighted to invite you to take part in the 42nd European Heritage Days.
German :
Die Freiwilligen der Bibliothek freuen sich, Sie zu den 42. Europäischen Tagen des Kulturerbes einladen zu können.
Italiano :
I volontari della biblioteca sono lieti di invitarvi a partecipare alle 42esime Giornate europee del patrimonio.
Espanol :
Los voluntarios de la biblioteca están encantados de invitarle a participar en la 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio.
L’événement La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes a été mis à jour le 2025-09-09 par Royan Atlantique