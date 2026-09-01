La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes
dimanche 20 septembre 2026 · Épargnes
Informations pratiques
Épargnes
La bibliothèque fête les journées du Patrimoine
Le Bourg Épargnes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Les bénévoles de la bibliothèque ont le plaisir de vous convier à participer aux 43ème Journées Européennes du Patrimoine.
Expositions, démonstration de savoir-faire et même vendanges et pressage du raisin.
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Le Bourg Épargnes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 80 43 45
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English :
The library volunteers are pleased to invite you to participate in the 43rd European Heritage Days.
Exhibits, demonstrations of traditional crafts, and even grape harvesting and pressing.
L’événement La bibliothèque fête les journées du Patrimoine Épargnes a été mis à jour le 2026-09-11 par Royan Atlantique