La bibliothèque idéale de… Agnès Desarthe Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

La bibliothèque idéale de… Agnès Desarthe Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris mercredi 3 décembre 2025.

L’écrivaine creuse les thèmes qui lui sont chers : la mémoire, l’enfance, la famille, la solitude, les amours de jeunesse et la différence. Elle évoque ses deux derniers livres : Le Château des Rentiers traite de la question du temps qui passe et du vieillissement à travers la mémoire de sa famille, frappée par la déportation. L’oreille absolue, sorti en août, est un roman choral qui nous plonge dans la vie de villageois de tous âges, réunis par l’amour de la musique.

La rencontre est modérée par l’association de lectrices Les Filles du Loir.

Agnès Desarthe a publié onze romans aux Éditions de l’Olivier ainsi que de nombreux ouvrages pour la jeunesse. Elle est également traductrice de l’anglais, elle a reçu le prix Maurice-Edgar Coindreau et le prix Laure-Bataillon en 2007 pour la traduction de Les Papiers de Puttermesser, de Cynthia Ozick. Romancière, elle a publié notamment : Un secret sans importance (prix du Livre Inter 1996), Dans la nuit brune (prix Renaudot des lycéens 2010) ou encore Une partie de chasse. Elle est également l’autrice d’un essai consacré à Virginia Woolf, V.W. Le mélange des genres (co-écrit avec Geneviève Brisac), et d’un essai autobiographique, Comment j’ai appris à lire, qui a connu un grand succès critique et public.

Agnès Desarthe dévoile les lectures qui ont marqué son imaginaire à travers une sélection d’œuvres (fiction, bande dessinée, poésie, film et musique…). Venez découvrir les livres qu’elle a choisis dans les rayons de sa bibliothèque, sans restriction de genre, de format ni de langue.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation au 01.44.78.80.50 ou sur bibliocite.fr/evenements

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T20:00:00+01:00

fin : 2025-12-03T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T19:00:00+02:00_2025-12-03T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/