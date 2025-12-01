La bibliothèque idéale d’Ivan Jablonka (Nuits de la lecture 2026) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Ancien élève de l’École normale supérieure, Ivan Jablonka

est professeur d’histoire à l’université Sorbonne Paris Nord, membre de

l’Institut universitaire de France. Directeur de la collection «

Traverse » et codirecteur de la collection « La République des Idées »

au Seuil, il est l’un des fondateurs et rédacteurs en chef de la revue

en ligne La Vie des Idées. Ses livres sont traduits en quinze langues. Parmi les plus connus figurent notamment Histoire des grands-parents que je n’ai pas eus (2012), Laëtitia ou la Fin des hommes (2016 – prix Médicis et prix littéraire du Monde), En camping-car (2018 – prix France Télévisions, catégorie essai), Goldman (2023) ou, plus récemment, La culture du féminicide (2025).

La rencontre sera animée par Les filles du Loir, une association de lectrices et lecteurs qui a

pour but de promouvoir la lecture d’œuvres contemporaines.

Découvrez la bibliothèque idéale de l’auteur et historien Ivan Jablonka ; ce dernier nous fera plonger dans les œuvres qui ont marqué son parcours et influencé son travail tout au long de ces années.

Le samedi 24 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Réservation sur le site de Bibliocité : https://bibliocite.fr/evenements/

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Date(s) : 2026-01-24T19:00:00+02:00_2026-01-24T20:30:00+02:00

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975 https://www.facebook.com/profile.php?id=100095232668975