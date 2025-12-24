La Bibliothèque joue le jeu !, Médiathèque Jacques Demy Nantes
mardi 30 décembre 2025
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-30 15:00 – 17:00
Gratuit : oui Jeune Public, Tout public – Age minimum : 6 et Age maximum : 99
Venez jouer à la Bibliothèque avec des jeux de société et des jeux d’adresse, pour tous les âges.À partir de 6 ans
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/
