La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes vendredi 3 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 17:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord BoissièreVenez jouer à la Bibliothèque avec des jeux de société pour tous les âges.Tout public

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/