La Bibliothèque joue le jeu ! Médiathèque Luce Courville Nantes vendredi 3 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-03 17:00 – 19:00
Gratuit : oui Tout public
Jeux de société en partenariat avec la ludo-biblio Accoord BoissièreVenez jouer à la Bibliothèque avec des jeux de société pour tous les âges.Tout public
Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300
02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/