La bibliothèque Marguerite Audoux fait son cinéma Bibliothèque Marguerite Audoux Paris jeudi 21 août 2025.

Forte de son fonds de DVD de plus de 9000 titres, l’équipe de la bibliothèque organise toute au long de l’année des projections gratuites.

Une trentaine de personnes peut être accueillie dans sa salle dédiée, mais lors des rencontres avec des réalisateur·ices ou autres intervenant·es, nous poussons « les murs » et aménageons la salle de lecture pour vous recevoir en nombre. C’est pourquoi nous vous conseillons de vous inscrire pour vous assurer une place assise.

Retrouvez le calendrier de toutes nos projections gratuites pour petits ou grands, voire les deux !

Du jeudi 21 août 2025 au samedi 31 août 2030 :

gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou sur billetweb.fr

Tout public.

Bibliothèque Marguerite Audoux 10 rue Portefoin 75003 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-marguerite-audoux-1665 +33144785520 bibliotheque.marguerite-audoux@paris.fr https://www.facebook.com/marguerite.audoux https://www.facebook.com/marguerite.audoux