La Bibliothèque patrimoniale se dévoile Maison Bergevin Avranches

La Bibliothèque patrimoniale se dévoile
Maison Bergevin 2e étage Avranches Manche
Début : 2025-11-05 15:30:00
fin : 2025-11-05 16:00:00
2025-11-05
Comme chaque 1er mercredi du mois, la Bibliothèque patrimoniale ouvre ses portes aux curieux de livres anciens. C’est l’occasion de (re)découvrir cette exceptionnelle salle de lecture du 19e siècle qui conserve manuscrits et imprimés, à travers les visites commentées de ses gardiens. Visites à 14h30 et 15h30. .
Maison Bergevin 2e étage Avranches 50300 Manche Normandie +33 2 33 79 57 00 accueil-musee@avranches.fr
