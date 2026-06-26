La Chapelle-aux-Bois

la bibliothèque prend l’aire

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-07-05 14:00:00

Date(s) :

2026-07-05

A l’occasion de la fête de la cerise au verger conservatoire, la bibliothèque prend l’air ! Venez écouter des histoires et consulter librement des ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires.

Tout public • Entrée libre • Verger conservatoireTout public

0 .

1 route de Gremifontaine La Chapelle-aux-Bois 88240 Vosges Grand Est +33 3 29 67 53 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To celebrate the Cherry Festival at the heritage orchard, the library is heading outdoors! Come listen to stories and browse through books selected by the librarians.

For all ages? Free admission? Conservatory Orchard

L’événement la bibliothèque prend l’aire La Chapelle-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION