La bibliothèque Sainte-Geneviève pendant la période révolutionnaire : de la bibliothèque des Génovéfains à la bibliothèque du Panthéon Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Au moment de la fermeture de l’abbaye Sainte-Geneviève en 1790, à la suite de la suppression des ordres religieux et de la nationalisation des biens du clergé, le sort de son importante bibliothèque est suspendu.

Maintenue avec les collections d’objets et d’œuvres d’art dans les murs de l’abbaye, sous la responsabilité des anciens chanoines bibliothécaires et gardes du cabinet de curiosités, elle ne connaît pas la dispersion que subissent la majorité des bibliothèques religieuses sous la Révolution. Au contraire, elle se mue en une institution nouvelle, la bibliothèque nationale du Panthéon, associée à la jeune école centrale du Panthéon (actuel lycée Henri IV), et s’accroît en bénéficiant des saisies révolutionnaires.

Au cours de son intervention, Cécile Robin (Archives d’Alsace) retracera la complexe histoire révolutionnaire de la bibliothèque de Sainte-Geneviève, en la replaçant dans le contexte institutionnel de la période (1789-An X). La conférence sera précédée d’une introduction consacrée aux sources disponibles à Sainte-Geneviève pour documenter le sort de la bibliothèque sous la Révolution, par Antoine Boustany (département de la Réserve).

Cet évènement est organisé dans le cadre de l’année thématique Dons 2026 de la bibliothèque Sainte-Geneviève (BSG).

Le mardi 27 janvier 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

Entrée libre.

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

https://www.bsg.univ-paris3.fr/iguana/www.main.cls?surl=conferences#contentitem=296c5642-d50a-11f0-b809-5056b176bf00^1 +33144419797 bsgmail@sorbonne-nouvelle.fr






