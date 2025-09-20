La Bibliothèque Smith-Lesouëf, un écrin pour des collections merveilleuses Bibliothèque Smith-Lesouëf Nogent-sur-Marne

La Bibliothèque Smith-Lesouëf, un écrin pour des collections merveilleuses Samedi 20 septembre, 14h00 Bibliothèque Smith-Lesouëf Val-de-Marne

Dans la limite des places disponibles

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

La conférence réalisée par Eléonore Dérisson, chargée des collections de la Fondation des Artistes, reviendra sur la construction et l’évolution du bâtiment avant d’en présenter ses riches collections de livres et d’ojets d’art.

Bibliothèque Smith-Lesouëf 14bis Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne, France Nogent-sur-Marne 94130 Nogent Village Val-de-Marne Île-de-France +33145635902 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ La photographe Jeanne Smith (1857-1943) et sa sœur la peintre Madeleine Smith-Champion (1864-1940) s’illustrent par leurs œuvres et par leur engagement philanthropique. En 1912, elles décident de construire une bibliothèque entre leurs maisons mitoyennes à Nogent-sur-Marne, afin de conserver les collections héritées de leur oncle Auguste Lesouëf (1826-1906). Ce bibliophile de renom avait rassemblé une importante collection de plus de 18 000 ouvrages, dont de rares manuscrits et incunables.

La bibliothèque Smith-Lesouëf ouvre ses portes au public en 1919. Léguée à l’État, elle est administrée par la Bibliothèque nationale jusque dans les années 1980 (BnF).

Elle est ensuite rattachée à la Fondation des Artistes en 2004.

Entièrement restaurée, la bibliothèque a en grande partie retrouvé les meubles, objets d’art et tableaux qui composaient son décor d’origine. Ouvert au public selon la programmation.

