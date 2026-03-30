La BIC La Routourne Vouziers

La BIC

La Routourne 39 Av. Charles de Gaulle Vouziers Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Ateliers artistiques ouverts à toutes et tousThéâtre, danse arts visuels, musique

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La Routourne 39 Av. Charles de Gaulle Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 66 91 09 51 orga.bronca@gmail.com

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English :

Artistic workshops open to allTheatre, dance, visual arts, music

L’événement La BIC Vouziers a été mis à jour le 2026-03-27 par Ardennes Tourisme