LA BICYCLETTE BLEUE THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC Pibrac

LA BICYCLETTE BLEUE

THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac Haute-Garonne

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-22

La Bicyclette bleue est un spectacle de théâtre musical où les mots et les chansons avancent ensemble, comme une promenade guidée par l’émotion.

Été 1939. Léa Delmas, 17 ans, mène une vie paisible et insouciante dans la campagne Bordelaise. Tout s’écroule lorsque son grand amour décide d’épouser sa cousine Camille. Les fiançailles sont annoncées en même temps que la seconde guerre mondiale et les Allemands s’installent dans la maison familiale. Léa n’aura d’autre choix que d’accepter ce cruel destin, mais son amour ne faiblit pas. Au péril de sa vie, elle entre dans la Résistance… Quand les espoirs brûlants d’une jeunesse candide se trouvent contrariés…

Adapté à l'écran avec Laetitia Casta dans le rôle-titre, Mathilde Ramade décide de revisiter "La Bicyclette bleue", pour la scène en pièce musicale.

La Bicyclette bleue is a musical theater show where words and songs move forward together, like a walk guided by emotion.

