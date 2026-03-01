La biennale des Monteuses et monteurs associés 2026 Luminor Hôtel de Ville Paris

Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette aventure festivalière du 11 au 16 mars 2026 au cinéma Luminor Hôtel de Ville, pour découvrir et débattre de ces films avec celles et ceux qui les ont montés, et participer aux différents événements qui y auront lieux.

8 films suivis d’une discussion avec les monteuses et les monteurs, en présence des cinéastes ;

une soirée de courts métrages ;

une carte blanche aux membres de l’association monteuses et monteurs irlandais ISE (Irish Screen Editors) qui viendront présenter In Time — Dònal Lunny (95’) de Nuala O’Connor et parler de leurs conditions de travail dans leur pays ;

une table ronde sur le thème « Monter l’intime » ;

3 rencontres à la découverte du métier : un échange avec des professionnels « Comment devient-on monteur ? » ;

un atelier sur le montage pour les plus jeunes (en partenariat avec la Cinémathèque Robert Lynen) ;

et une avant-première — À voix basse de Leyla Bouzid — pour clôturer le festival ! L’ensemble du programme est ouvert à tous (amateurs, cinéphiles, professionnels et curieux), excepté la séance scolaire.

Le saviez-vous ? En mettant à l’affiche des films inédits ou trop vite disparus de nos écrans, notre festival souhaite ré-éclairer, par le prisme du montage, des œuvres à la marge, sensibles, libres et passionnées. Pour cette 7e édition, notre programmation met à l’honneur des monteuses et monteurs ayant collaboré avec des cinéastes originaires d’autres pays. Traversant ainsi plusieurs zones géographiques, elle bouscule le réel et notre imaginaire. Elle nous tend un miroir et nous entraîne dans une réflexion sur ce que peut le cinéma !

À boire et à manger

Les Monteuses et monteurs associés vous proposeront leurs spécialités lors des pauses entre les séances : bonne chère, vins fins et petits prix.

Une librairie éphémère

Les DVD des films programmés seront en vente pendant le festival, ainsi que les publications des Monteuses et monteurs associés et un choix d’ouvrages traitant du montage.

Si entrer dans une salle de montage, c’est « s’engager et prendre des risques » (Luc Forveille), entrer dans une salle de cinéma peut le devenir aussi !

Du mercredi 11 mars 2026 au lundi 16 mars 2026 :

payant

*Tarif unique : 8 €

**Carte UGC et CinéPass

Ciné Carte CIP, Carte Luminor 5 entrées, Pass culture acceptés

Tout public.

Luminor Hôtel de Ville 20, rue du Temple 75004 Paris



