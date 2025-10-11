LA BIENVEILLANCE EST-ELLE UNE FAIBLESSE ? — LE POINT DE VUE BOUDDHISTE Montpellier

LA BIENVEILLANCE EST-ELLE UNE FAIBLESSE ? — LE POINT DE VUE BOUDDHISTE

La Bienveillance Faiblesse ou Force ?

Nous allons explorer pourquoi, parfois, notre grande gentillesse peut nous laisser vulnérables et nous épuiser, surtout lorsqu’elle est un moyen d’obtenir l’approbation d’autrui.

Le samedi 11 octobre de 10:00 à 13:00 avec Agnès Challant

Comment alors la rendre forte et inébranlable ?

Grâce à nos méditations guidées et nos enseignements, vous apprendrez à cultiver une paix intérieure durable et une force stable et aimante qui ne s’épuise jamais.

Ce que vous allez gagner

• Force Intérieure Découvrez que la bienveillance est une source de courage et non de naïveté.

• Sérénité Faites face aux défis de la vie avec calme et compassion.

• Relations Sincères Créez des liens profonds en posant des limites saines.

Ouvert à tous.

Sur réservation .

English :

Kindness: Weakness or Strength?

We’re going to explore why, sometimes, our great kindness can leave us vulnerable and exhausted, especially when it’s a means of gaining the approval of others.

German :

Freundlichkeit: Schwäche oder Stärke?

Wir werden untersuchen, warum uns unsere große Freundlichkeit manchmal verletzlich und erschöpft machen kann, vor allem wenn sie ein Mittel ist, um die Anerkennung anderer zu erlangen.

Italiano :

Gentilezza: debolezza o forza?

Analizzeremo perché, a volte, la nostra grande gentilezza può lasciarci vulnerabili ed esausti, soprattutto quando è un mezzo per ottenere l’approvazione degli altri.

Espanol :

Amabilidad: ¿debilidad o fortaleza?

Vamos a explorar por qué, a veces, nuestra gran bondad puede dejarnos vulnerables y agotados, sobre todo cuando es un medio para obtener la aprobación de los demás.

