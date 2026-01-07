La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile Le Quilliou Plougonven

Informations pratiques

Plougonven

La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 10:30:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Connu pour sa coloration bleue, découvrez son histoire et son fonctionnement.

Réalisez cette teinture ancestrale sur différents tissus. Montage d’une cuve d’indigo et expérimentations de différentes techniques de réserve pour créer des nuances et des motifs. Réalisation: étole en coton

Groupe de 8 personnes max (4 personnes mini) .

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15

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English :

L’événement La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile Plougonven a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX