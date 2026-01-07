La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile Le Quilliou Plougonven
dimanche 25 octobre 2026 · Le Quilliou · Plougonven
Informations pratiques
Plougonven
La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 10:30:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25
Connu pour sa coloration bleue, découvrez son histoire et son fonctionnement.
Réalisez cette teinture ancestrale sur différents tissus. Montage d’une cuve d’indigo et expérimentations de différentes techniques de réserve pour créer des nuances et des motifs. Réalisation: étole en coton
Groupe de 8 personnes max (4 personnes mini) .
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15
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English :
L’événement La Bigarrée Découverte de l’indigo Teinture textile Plougonven a été mis à jour le 2026-01-07 par OT BAIE DE MORLAIX
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