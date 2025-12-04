La Bigarrée un après midi couture Le Quilliou Plougonven

La Bigarrée un après midi couture

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-12 2026-06-07 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-11

Tu souhaites démarrer la couture, prendre en main ta machine ou te perfectionner… je propose de t’accompagner sur tes projets durant 4 heures.

Réservatyion requise, 5 personnes max .

Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15

