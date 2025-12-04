La Bigarrée un après midi couture Le Quilliou Plougonven
La Bigarrée un après midi couture Le Quilliou Plougonven samedi 14 mars 2026.
La Bigarrée un après midi couture
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-04-12 2026-06-07 2026-07-04 2026-08-29 2026-09-26 2026-10-11
Tu souhaites démarrer la couture, prendre en main ta machine ou te perfectionner… je propose de t’accompagner sur tes projets durant 4 heures.
Réservatyion requise, 5 personnes max .
Le Quilliou La Bigarrée Plougonven 29640 Finistère Bretagne +33 6 84 58 54 15
English :
L’événement La Bigarrée un après midi couture Plougonven a été mis à jour le 2025-12-04 par OT BAIE DE MORLAIX